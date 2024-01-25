السعودية | الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يستقبل مستشار رئيس جمهورية جيبوتي لشؤون الاستثمار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مقر الصندوق اليوم، معالي فهمي أحمد الحاج مستشار رئيس جمهورية جيبوتي لشؤون الاستثمار، وبحضور السفير الجيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الإنمائي القائم بين الجانبين.

يُذكر أن الزيارة تضمنت جولة تعريفية للمعرض التفاعلي داخل مقر الصندوق، وذلك للاطلاع على أبرز مشروعات الصندوق التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم، وأثرها التنموي المستدام على المستفيدين، والنمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك البلدان، مشيدًا معالي الوزير بما يقدمه الصندوق من نشاط تنموي لتعزيز التنمية الدولية المستدامة حول العالم.

وكان الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه في جمهورية جيبوتي في عام 1982م، بتوقيع أول اتفاقية بين الجانبين لتمويل طريق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود الذي يربط بين جيبوتي – تاجورا، واستمر الصندوق في تقديم الدعم لمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي، إذ قام الصندوق بتقديم عدد من القروض التنموية الميسرة للإسهام في تمويل (14) مشروعًا تنمويًا في قطاعات المياه والطاقة والصحة والطرق والتعليم، والبنية الاجتماعية، بمبلغ إجمالي مقداره أكثر من (305) ملايين دولار.

كما قدمت المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية منحاً لتمويل مشروعات تنموية في قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية والتي تجاوزت قيمتها حوالي (77) مليون دولار، وقد نفّذت المملكة عبر هذه المنح عدداً من المشروعات التنموية للإسهام في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جيبوتي.