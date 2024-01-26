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السعودية | العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 220 مستفيدًا خلال أسبوع

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 220 مستفيدًا خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير 2024م.

 

 

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 40 حالة، وعيادة الطوارئ 126 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 41 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.

 

 

 

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 52 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 201 فرد ، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 5 مستفيدين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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