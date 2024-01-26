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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.830 سلة غذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في السودان

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.830 سلة غذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 27.330 فرداً من الأسر النازحة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

 

 

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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