السعودية | “الحياة الفطرية” وجامعة الباحة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستدامة البيئية وإثراء التنوع الأحيائي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الحياة الفطرية” وجامعة الباحة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستدامة البيئية وإثراء التنوع الأحيائي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مذكرة تفاهم مع جامعة الباحة لتنظيم العلاقة بينهما في مجالات التعاون الخاصة بالمحافظة على الحياة الفطرية وحماية النظم البيئية واستدامتها وإثراء التنوع الأحيائي وغرس التوعية المجتمعية بأهميتها.

ومثل الجانبين في التوقيع معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، وذلك في مقر المركز في العاصمة الرياض.

وتهدف المذكرة إلى تحديد أطر ومجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في مجال المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، ووضع آليـات إقامة شراكات إستراتيجية مسـتدامة بينهما في المجالات (الأكاديمية، والعلميـة، والبحثية، والتدريبية، والثقافيـة، والتطوعية)، في ضـوء خطــة عمـل مشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية الأعمال، وفق منظومة من العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع لتحقيق الأهداف المشتركة.

وبموجب المذكرة تشمل مجالات التعاون إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية المشتركة في الخليج 365 المحمية والمراكز التابعة للمركز ومعامل الجامعة، وتبادل المعلومات والخبرات والاستشارات، وتقديم الحلول للمعوقات والتهديدات المرتبطة بالمناطق المحمية، مع عمل الخطط البيئية للتصدي للأخطار المهددة للحياة الفطرية، إلى جانب تطوير برامج لإكثار الأنواع المهددة بالانقراض عبر تقنيات مبتكرة، وإجراء المسوحات المشتركة التي تسهم في تقييم التنوع الأحيائي، إضافة إلى التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية التي تخدم قطاع الحياة الفطرية، وتعزز الوعي البيئي المجتمعي.

وقال الدكتور محمد قربان: “تجسد هذه المذكرة إدراكنا في المركز الوطني لأهمية التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية في أبحاث المحافظة على الحياة الفطرية لدعم التنمية البيئية وتعزيز استدامتها ورفع الوعي المجتمعي بالثراء البيئي وأهمية المحافظة عليه”.

وأشار إلى أن هذه المذكرة التي تأتي امتدادًا للكثير من المذكرات والاتفاقيات التي وُقِّعَت مع الجامعات والمراكز البحثية تؤكد مضي المركز في توجهاته لتعزيز الابتكار والبحث العلمي وتعظيم أثره والاستفادة من مخرجاته في تحقيق التنمية والحفاظ على الحياة الفطرية واستدامتها وحماية النظم البيئية والتنوع الأحيائي فيها والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات القائمة على معايير ريادية لتحقيق أهداف المركز، بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء، ومستهدفات رؤية المملكة 2030″.

من جانبه أكد الدكتور الحسين حرص جامعة الباحة على الاضطلاع بمسؤولياتها من خلال التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المشتركة وفق رؤية المملكة 2030، وقد جاء توقيع هذه المذكرة لتوفير إطار للتعاون إيمانا بدور الدراسات والبحوث في تعزيز التنمية البيئية وتعظيم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على استدامتها من خلال توفير الأدوات والبرامج والحلول الابتكارية التي تسهم في حماية الحياة الفطرية وازدهارها والتصدي للأخطار التي تهددها”.

وأشار إلى أن هذه المذكرة تجسد الالتزام بتوفير نظام بيئي متوازن يسهم في صناعة التنمية وتحقيق جودة الحياة، وتؤكد حرص الجامعة على توظيف إمكاناتها لخدمة الوطن ومكتسباته ونشر التوعية عبر إشراك المجتمع في برامج وأنشطة تساعد على تبني سلوكيات تعزز الاستدامة البيئية.

مما يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل منذ تأسيسه عام 2019 على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية وحماية النظم البيئية والحفاظ على توازنها وإعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية.

ويقدم المركز عددًا من البرامج الشاملة والفاعلة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، ويحرص على تعزيز جهوده من خلال تشجيع البحث والابتكار في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، مستعينًا بخبراء عالميين في مجال الخليج 365 المحمية بمشاركة عدد من الخبرات الوطنية.