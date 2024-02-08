السعودية | هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية و”تحكم” توقِّعان اتفاقية تعاون لتنمية المحتوى المحلي بقطاع تقنية المعلومات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقَّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” أمس، اتفاقية تعاون مشترك لتنمية المحتوى المحلي؛ تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية حسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ومثّل “تحكم” في توقيع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع سلاسل الإمداد وإدارة العقود المهندس هاني بن محمد الصائغ، فيما مثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المهندس محمد بن معيض القحطاني.

وجاء توقيع الاتفاقية بهدف إنشاء تعاون مشترك بين الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووضع منهجية وآلية لحساب نسب ومبالغ الإنفاق على العناصر الوطنية، كما شمل التعاون عناصر عدَّة تمثل أبرزها في: بناء برامج لتطوير المحتوى المحلي، وتعزيز القوى العاملة المحلية، وتطوير الموردين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوطين المنتجات، والمتابعة المستمرة للمحتوى المحلي.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس محمد بن معيض القحطاني، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة تسهم في تنمية المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، ويأتي هذا التعاون ما بين الهيئة وشركة تحكم إلى إيجاد قيمة مضافة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق أفضل الممارسات والخبرات، بالإضافة إلى تحديد مستهدفات المحتوى المحلي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن “تحكم” تحرص من خلال مبادراتها وأنشطتها على دعم المحتوى المحلي؛ إذ يتوقع أن تثمر هذه الاتفاقية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاركة العناصر الوطنية في القوى العاملة والخدمات والأصول والتقنية وغيرها؛ لتعزيز الإنفاق المحلي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.