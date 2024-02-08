شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مختصون لـ"اليوم": 36 مرض مرتبط بالسمنة.. وعمليات التكميم الأكثر انتشارًا والان نبدء بالتفاصيل



تكميم المعدة الأكثر انتشارًا وأضاف "باتياه" على هامش المؤتمر العلمي السابع لطب وجراحة السمنة، الذي تنظم الجمعية د. عصام باتياه

لافتاً إلى أن العملية الأكثر انتشاراً تتمثل في تكميم المعدة والتي لاقت رواج كبير وأثبتت كفاءتها بنزول الوزن بأكثر من 50%.

وأوضح "باتياه" أن المؤتمر شهد العديد من المحاضرات والجلسات العلمية وورش العمل في الجديد في معالجة السمنة ومستجدات التغذية العلاجية، والأمراض النفسية المتسببة والمصاحبة للسمنة وغيرها.

من جهتها قالت استشاري الغدد وأمراض السكري وطب السمنة د. نسرين الفارس: "العلاجات المصرحة متوفرة في المملكة، ومستقبل علاجات السمنة مشرق، ويوجد أكثر من 5 علاجات قادمة بعد اعتمادها ومدى فائدتها، وأدوية السمنة ليست بديل للتدخل الجراحي، والسمنة مرض مزمن يحدث بسبب خلل في مركز الوزن في المخ ويعالج بالعلاجات سواء جراحية او دوائية، أو بالاثنين معاً". د. نسرين الفارس التطورات الطبية المختلفة وقال استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة د.الوهاج خوقير: "المؤتمر ناقش كافة التطورات الطبية من حيث العمليات والأدوية والتدخلات الجديدة، والمعدات الحديثة التي اثبتت فاعليتها، وفي المملكة شهدت أسلوب متطور من فرق طبية يشتركون في لتقديم أفضل الخيارات الطبية لكل مريض حسب حالته". د. الوهاج خوقير

من جهته قال استشاري جراحة السمنة والمناظير د. خالد الشهراني: "يهدف المؤتمر مناقشة المستجدات، وأفضل الطرق العلاجية من خلال المحاضرات والجلسات والندوات العلمية، بتواجد متحدثين من مختلف دول العالم، إضافة إلى عمل مبادرة خطوة لصحتك على كورنيش جدة لتوعية المجتمع بأهمية المشي وتعريف المشاركين بخطورة السمنة وطرق علاجها".

وقال رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر د. فاضل الزهراني: "شهد المؤتمر مشاركة من المنتديات العلمية العالمية في جراحة السمنة، ومنها النادي العالمي لجراحة السمنة والذي يضم أبرز المتحدثين على مستوى العالم، ويهدف إلى نشر الوحي في جراحات السمة والتطورات الجديدة في هذا المجال". د. فاضل الزهراني

الدمام - شريف احمد - كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة وجراحة الروبوت الآلي، رئيس مؤتمر طب وجراحة السمنة د. عصام باتياه لـ"اليوم" بأن هناك 36 مرض مرتبط بالسمنة، ومعالجة السمنة بالطرق المعروفة يساعد في معالجة الكثير من الأمراض، ومنها أمراض السكري والقلب وضغط الدم وأيضًا يمنع من حدوث بعض أنواع السرطانات.وأضاف "باتياه" على هامش المؤتمر العلمي السابع لطب وجراحة السمنة، الذي تنظم الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة بالمملكة على مدى ثلاثة أيام، بأن معالجة السمنة من خلال التدخل الجراحي لا تتعارض مع مرضى الغدة الدرقية، على أن يكون المريض ملتزم بأدويته وأن تكون معدلات الغدة الدرقية في النسب الصحيحة، وألا يكون لديه خمول أو نشاط قبل إجراء أي عملية.لافتاً إلى أن العملية الأكثر انتشاراً تتمثل في تكميم المعدة والتي لاقت رواج كبير وأثبتت كفاءتها بنزول الوزن بأكثر من 50%.وأوضح "باتياه" أن المؤتمر شهد العديد من المحاضرات والجلسات العلمية وورش العمل في الجديد في معالجة السمنة ومستجدات التغذية العلاجية، والأمراض النفسية المتسببة والمصاحبة للسمنة وغيرها.من جهتها قالت استشاري الغدد وأمراض السكري وطب السمنة د. نسرين الفارس: "العلاجات المصرحة متوفرة في المملكة، ومستقبل علاجات السمنة مشرق، ويوجد أكثر من 5 علاجات قادمة بعد اعتمادها ومدى فائدتها، وأدوية السمنة ليست بديل للتدخل الجراحي، والسمنة مرض مزمن يحدث بسبب خلل في مركز الوزن في المخ ويعالج بالعلاجات سواء جراحية او دوائية، أو بالاثنين معاً".وقال استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة د.الوهاج خوقير: "المؤتمر ناقش كافة التطورات الطبية من حيث العمليات والأدوية والتدخلات الجديدة، والمعدات الحديثة التي اثبتت فاعليتها، وفي المملكة شهدت أسلوب متطور من فرق طبية يشتركون في لتقديم أفضل الخيارات الطبية لكل مريض حسب حالته".من جهته قال استشاري جراحة السمنة والمناظير د. خالد الشهراني: "يهدف المؤتمر مناقشة المستجدات، وأفضل الطرق العلاجية من خلال المحاضرات والجلسات والندوات العلمية، بتواجد متحدثين من مختلف دول العالم، إضافة إلى عمل مبادرة خطوة لصحتك على كورنيش جدة لتوعية المجتمع بأهمية المشي وتعريف المشاركين بخطورة السمنة وطرق علاجها".وقال رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر د. فاضل الزهراني: "شهد المؤتمر مشاركة من المنتديات العلمية العالمية في جراحة السمنة، ومنها النادي العالمي لجراحة السمنة والذي يضم أبرز المتحدثين على مستوى العالم، ويهدف إلى نشر الوحي في جراحات السمة والتطورات الجديدة في هذا المجال".