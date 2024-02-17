مطالبة بتسخير تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف العلاج

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أوصى المشاركون خلال اختتام فعاليات المؤتمر أمس الأول، بدعم البرامج الصحية الوقائية التخصصية للاستمرار في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة وتحسين العمر الصحي للمجتمع، والتوسع في تقديم برامج تخصصية أكاديمية وسريرية في مجال تعزيز الصحة العامة.
وأكدوا أهمية تحليل البيانات الصحية، وتقنية المعلومات الصحية في رسم منظومة الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
وشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمهنيين في مجال الرعاية الصحية، قدموا 32 محاضرة علمية و3 ورش عمل تفاعلية جرى خلالها تبادل المعرفة والخبرات في مجالات عدة؛ بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم الطبي والتقنيات الطبية وتعزيز الأبحاث الطبية الحديثة.
وصاحب المؤتمر معرض متخصص، أبرزت من خلاله الجمعيات العلمية والجهات الحكومية والخاصة جانبا من التقنيات والابتكارات الطبية الحديثة في مجال الرعاية الطبية.
من توصيات المؤتمر:
- زيادة تمويل البحوث الطبية المعززة للصحة العامة.
- تحسين العمر الصحي.
- تعزيز التعاون لتحليل البيانات الصحية لفهم سلوكيات الأمراض.
- تحسين البرامج الوقائية والعلاجية.
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