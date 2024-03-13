شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل بالنسخة الثانية من معرض "She Codes 2024" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باب التسجيل في النسخة الثانية من معرض مشاريع تخرج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات الحاسوبية والتقنية، بكليات علوم الحاسب في الجامعات السعودية "She Codes 2024"، والذي سيقام برعاية معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، على مدى يومين، خلال الفترة 12-13 مايو 2024م، في الحرم الجامعي.
وينطلق المعرض مستهدفًا خلق بيئة تنافسية بين طالبات الجامعات السعودية؛ لرفع مستوى المخرجات في التخصصات الحاسوبية والتقنية، وإتاحة تبادل الخبرات بين الطالبات، والاستفادة من تجارب بعضهن البعض، مع ربط الطالبات المُقبلات على التخرّج بسوق العمل، وجهات التوظيف، وحاضنات ومسرعات الأعمال.
ويأتي ذلك للمساهمة في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، الرامية إلى رفع القدرات التنافسية في التعليم والتوظيف، وخلق فرص العمل، وبناء قدرات الطالبات وتزويدهن بكفاءات القرن الواحد والعشرين، بما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية، ويساهم في رفع القيمة التنافسية لخريجات الجامعة.
يُشار إلى أنَّ التسجيل في المعرض متاح حتى يوم الاثنين 25 مارس 2024م من خلال هذا الرابط.
عرض المشاريع والابتكاراتويتيح المعرض للطالبات إبراز الجهود والابتكارات التقنية من خلال عرض مشاريعهن، ويصاحب المعرض مسابقة لاختيار مشاريع التخرج الأكثر إبداعًا، ومسابقة أخرى لاختيار أفضل الملصقات العلمية، حيث سيتولى مهمة تحكيم الأعمال محكّمين من مختلف الجامعات السعودية، وقطاعات الأعمال ذات الصلة بالحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وينطلق المعرض مستهدفًا خلق بيئة تنافسية بين طالبات الجامعات السعودية؛ لرفع مستوى المخرجات في التخصصات الحاسوبية والتقنية، وإتاحة تبادل الخبرات بين الطالبات، والاستفادة من تجارب بعضهن البعض، مع ربط الطالبات المُقبلات على التخرّج بسوق العمل، وجهات التوظيف، وحاضنات ومسرعات الأعمال.
حل مشكلات سوق العملويركز المعرض على توجيه أفكار مشاريع التخرج نحو حل المشكلات الحقيقية المرتبطة بسوق العمل، وقضايا المجتمع وتوجهاته، باستخدام حلول إبداعية مرتكزة على توظيف آخر ما توصلت إليه علوم الحاسب وتقنية المعلومات، إلى جانب ترسيخ العلاقة بين الجامعات وسوق العمل من خلال المشاركة في فعاليات علميّة تدعم عقد شراكات بنّاءة.
ويأتي ذلك للمساهمة في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، الرامية إلى رفع القدرات التنافسية في التعليم والتوظيف، وخلق فرص العمل، وبناء قدرات الطالبات وتزويدهن بكفاءات القرن الواحد والعشرين، بما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية، ويساهم في رفع القيمة التنافسية لخريجات الجامعة.
يُشار إلى أنَّ التسجيل في المعرض متاح حتى يوم الاثنين 25 مارس 2024م من خلال هذا الرابط.