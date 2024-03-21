شكرا لقرائتكم خبر عن خلال فبراير.. "الطيران المدني" تصدر تصنيف مقدِمي خدمات النقل الجوي والمطارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر فبراير 2024.

وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر فبراير الماضي، التي بلغت 1011 شكوى، ورصد المؤشرُ أن طيران ناس جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بواقع 10 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر فبراير وصلت إلى 100%.

بينما حلت الخطوط الجوية السعودية ثانيًا بواقع 11 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 84%.

وجاء ثالثا طيران أديل، إذ وصل عدد الشكاوى إلى 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96%.

فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر فبراير عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.

ترتيب المطارات

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر فبراير الماضي، أشار إلى حصول مطار الملك خالد الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 20 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.



كما حصل مطار الأمير سلطان الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع 2 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية، كان مطار القريات هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 5% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%.

تقييم أداء المطارات

أوضحت هيئة الطيران المدني أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب.



قنوات التواصل مع الهيئة

فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

ووفرت الهيئة قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد 1929، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني.



دعم شركاء النجاح

وتتلقى الهيئة الشكاوى من خلال تلك القنوات التي تنوعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.

ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات، أعدت الهيئةُ كتيِبا يتضمنُ إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وعُمم على مشغلي المطارات.

ويُحدد الكتيب الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات.

إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تقام لهم من حين لآخر.