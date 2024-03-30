شكرا لمتابعة خبر عن رئيس جمعية خيرية يكشف قصة خسارته 44 مليون جنيه في مصر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس جمعية الوداد الخيرية، المهندس حسين بحري قصة خسارته 44 مليون جنيه في أسبوع.

وقال بحري خلال لقاء له على برنامج الليوان:” كان لدي مزرعة طيور في مصر، وكنا نتبع الإجراءات الوقائية، وأي شخص يدخل إلى المزرعة لابد أن يستحم ويرتدي ملابس معقمة”.

وأضاف: “في يوم تعطلت المولدات وتم استدعاء مهندسين لإصلاح المولدات ورفضوا الاستحمام، وكانوا في مزرعة أخرى، وللأسف عندما دخلوا أصيبت الدواجن بإنفلونزا الطيور وخلال أسبوع لم يتبق دجاجة واحدة في المزرعة”.

ومن جانبه، أكد أنه كان لديه تخوف على العاملين لأن إنفلونزا الطيور تنتقل إلى الإنسان، وكان يخشى أن يتوفى أحد منهم.