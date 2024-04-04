شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "أمانة جدة" تحتفي بـ " ذوي الإعاقة " في الإفطار الرمضاني والان نبدء بالتفاصيل

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المشاركة في الأعمال التطوعية

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

الدمام - شريف احمد - احتفت أمانة مدينة جدة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مبادرة إفطار (أبناء الجود للأشخاص ذوي الإعاقة في نسختها الثانية).وأقيمت بتنظيم جمعية حياتنا الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع أمانة محافظة جدة ومجموعة من متطوعي أصدقاء أمانة جدة.وتستهدف تجمع مجموعة من ذوي الإعاقة مع أسرهم على مائدة إفطار رمضانية، ضمن أجواء مفعمة بالإيجابية والجمال وتبادل الأحاديث الودية فيما بينهم.وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن هذه المبادرة تهدف لمشاركة أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة بحيث تجمعهم مائدة إفطار رمضانية.كما تأتي ضمن مبادارات الأمانة في شهر رمضان المبارك، وحرصاً منها على تفعيل دور المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دور المجتمع في المشاركة بالأعمال التطوعية.من جهتها عبرت رئيسة مجلس إدارة جمعية حياتنا الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة م. لينا حجار عن سعادتها بتجمع هذه النخبة العزيزة والغالية على قلوبنا جميعًا ضمن مائدة إفطار رمضاني مع عائلاتهم وأصدقائهم.وأشارت إلى أن الجمعية حريصة على تنظيم مثل هذه المبادرات والتي تسهم في تحسين البيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال دمجهم وتمكينهم في المجتمع وتسليط الضوء على إنجازاتهم وإبداعاتهم وإعطائهم مايستحقونه من اهتمام.