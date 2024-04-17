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جامعة طيبة تطلق مسابقتي "الخط العربي" والقصة القصيرة" لاستكشاف الموهوبين

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة طيبة مسابقتي "الخط العربي" و"القصة القصيرة" من فعاليات الأولمبياد الثقافي الذي تنظمه الجامعة، لاستكشاف الموهوبين والموهوبات من طلبة الجامعة.
وأوضحت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة أن مسابقة الخط العربي تعني بهذا الفن بوصفه أحد فنون الكتابة والتصميم باللغة العربية، بهدف تشجيع وتنمية وإبراز مهارات الطلبة للكتابة بالخط العربي واختارت عبارة "المدينة المنورة: مدينة الإسلام الأولى، ومنبع الحضارة" لتدوينها بالخط العربي ضمن مشاركات الطلاب والطالبات في المسابقة.
وبيّنت أن مسابقة القصة القصيرة تهدف إلى تنمية وتحفيز الطلبة في مجال كتابة القصة القصيرة عبر تضمينها أحداثاً واقعية أو خيالية من نسج المشاركين، داعية الطلبة إلى تقديم مشاركاتهم قبل الـ 12 من شهر شوال الجاري.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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