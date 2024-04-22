شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تستضيف ورشة عمل لمناقشة الخطة الخليجية الاسترشادية للتصدي لانتشار مقاومة مضادات الميكروبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استضافت المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” ورشة العمل الدولية لمناقشة الخطة الخليجية الاسترشادية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في المجال البيطري، بحضور سعادة الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والجهات ذات العلاقة في جدة.

واستعرض المجتمعون الخطة الخليجية 2024م-2027م للتصدي لتفشي المقاومة الجرثومية للمضادات في المجال البيطري وفق نهج الصحة الواحدة، والتي اقترحتها المملكة في إطار سعيها لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومواءمة الجهود والتأكيد على أهمية تضافرها التصدي لهذا التفشي، إلى جانب تبادل الخبرات بين دول المجلس، باعتبار مقاومة مضادات الميكروبات أحد مهددات صحة الإنسان والحيوان وبيئتهما المشتركة عالمياً.

ويعكس تنظيم المملكة لورشة العمل الدولية سعيها الحثيث لتعزيز جهودها في التصدي للمقاومة الميكروبية إلى جانب استعراض أعمال اللجنة الوطنية للميكروبات المقاومة للمضادات، ودور المملكة ضمن الدول الأعضاء في التصدي لظاهرة المقاومة الميكروبية في المجال البيطري، ودور دول المجلس لمكافحة ظاهرة المقاومة الجرثومية للمضادات في المجال البيطري، وبحث إعداد خطة زمنية للتعامل مع هذه الظاهرة، وآلية بناء القدرات في الدول الأعضاء وتبادل الخبرات بين الدول في مكافحة مقاومة الميكروبات.

وتهدف الخطة الخليجية الاسترشادية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في المجال البيطري للفترة من 2024م-2027م إلى الضمان طويل الأمد والاستمرارية للسيطرة على الأمراض الحيوانية وتعزيز استدامة العلاج الفعال ضد الأمراض المعدية باستخدام مضادات حيوية فعالة وآمنة للحد من الإصابات والوفيات أو فترات العلاج الطويلة من خلال وضع سياسات وآليات وطنية وإجراءات متعددة القطاعات تدعم التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات بشكل فعال ومستدام وذلك وفق نهج الصحة الواحدة.