المملكة تختتم مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الطاقة العالمي في هولندا

تعرّف على جناح المملكة الذي ضمَّ 22 جهة مشاركة تحت شعار «طاقة مستدامة.. مستقبل مشترك» في #مؤتمر_الطاقة_العالمي بنسخته الـ26 بهولندا.



Learn more about Saudi Arabia's Pavilion at #WEC2024, which featured 22 entities under the theme 'Sustainable Energy – Shared Future'. pic.twitter.com/F6B1FJJVvK