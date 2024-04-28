فتح التسجيل لجائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية

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وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله الوشمي، إلى أن إطلاق الدورة الثالثة لـ (جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجمع لتعزيز اللغة العربية، ودعم حضورها محليا ودوليا؛ تقديرا لجهود العاملين في ميدانها أفرادا ومؤسسات، وتكريم المتميزين فيها، وتعميق الولاء، وتجويد التواصل بين أفراد المجتمع العربي، وتقديرا للتخصصات المتصلة بها؛ لضمان مستقبل زاهر لها، وتأكيد صدارتها بين اللغات، وتمتين المحتوى المعرفي العربي وإثرائه، ورفع مستوى الوعي بدور لغتنا الخالدة، وما تحتله من مكانة في الواقع، مثمنا دعم وتوجيهات صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيس مجلس أمناء المجمع، لأعمال المجمع وبرامجه ومنها الجائزة.
وتعد (جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) جائزة تشجيعية وتكريمية لجميع الأفراد والمؤسسات المهتمة باللغة العربية وعلومها، ولجميع المبادرات والمشروعات النوعية التي ترقى بها وبفنونها وعلومها المختلفة.
فروع الجائزة:
- تعليم اللغة العربية وتعلمها.
- حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة.
- أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية.
- نشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية.
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