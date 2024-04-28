فتح التسجيل لجائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، فتح باب التسجيل للأفراد والمؤسسات، من جميع أنحاء العالم، في الدورة الثالثة لـجائزته، التي تستهدف تعزيز مكانة اللغة العربية، وتقدير جهود العاملين في خدمتها أفرادا ومؤسسات، وتشجيعهم على نهضتها، والمحافظة على سلامتها، والاعتناء بها، وتطوير طرق استخدامها.

وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله الوشمي، إلى أن إطلاق الدورة الثالثة لـ (جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجمع لتعزيز اللغة العربية، ودعم حضورها محليا ودوليا؛ تقديرا لجهود العاملين في ميدانها أفرادا ومؤسسات، وتكريم المتميزين فيها، وتعميق الولاء، وتجويد التواصل بين أفراد المجتمع العربي، وتقديرا للتخصصات المتصلة بها؛ لضمان مستقبل زاهر لها، وتأكيد صدارتها بين اللغات، وتمتين المحتوى المعرفي العربي وإثرائه، ورفع مستوى الوعي بدور لغتنا الخالدة، وما تحتله من مكانة في الواقع، مثمنا دعم وتوجيهات صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيس مجلس أمناء المجمع، لأعمال المجمع وبرامجه ومنها الجائزة.

وتعد (جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) جائزة تشجيعية وتكريمية لجميع الأفراد والمؤسسات المهتمة باللغة العربية وعلومها، ولجميع المبادرات والمشروعات النوعية التي ترقى بها وبفنونها وعلومها المختلفة.

فروع الجائزة: