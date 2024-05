شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن البيئي يشارك في معرض "أسبوع البيئة 2024" بمدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي بجناح تعريفي وتوعوي، لتعزيز أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وحفظ الموارد الطبيعية، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة في معرض "أسبوع البيئة 2024" المقام في الرياض، وتنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار "بيئتك تعرفك"، خلال الفترة (28 أبريل 2024م) حتى (4 مايو 2024م).

This is a Twitter Status يشارك في معرض "أسبوع البيئة 2024" بمدينة الرياض. This is a Twitter Status؟ This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) https://twitter.com/SFES_KSA/status/1784662579152814435?ref_src=twsrc%5Etfw

وتستعرض القوات لزوار الجناح، الآليات والتقنيات في المنظومة الأمنية المستخدمة في حماية ومراقبة البيئة، كالطائرات بدون طيار والدوريات الذكية والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، والمهام والمسؤوليات الميدانية المنوطة بها ومناطق انتشارها في المملكة، ودورها في الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية لحماية الحياة الفطرية، وتقديم عروض توعوية وتثقيفية لتحسين قيم المحافظة على البيئة، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.