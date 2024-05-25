السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 150 ألف ربطة خبز للأسر اللاجئة في شمال لبنان خلال الأسبوع الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان. ووزع المركز الأسبوع الماضي 25.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 12.500 أسرة بواقع 62.500 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.