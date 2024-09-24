شكرا لقرائتكم خبر عن شعار جديد لـ"المساحة الجيولوجية" يعكس هويتها الوطنية.. احتفالًا بمرور ربع قرن على التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن تدشين شعار جديد بمناسبة مرور خمسة وعشرين عامًا على تأسيسها، يجسد الهوية الوطنية للمملكة من خلال تصميم مبتكر يرمز إلى خريطة السعودية باستخدام خطوط كنتورية دقيقة.

هذه الخطوط المتداخلة، بألوانها المتدرجة التي تحاكي الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية والجيولوجية للأراضي السعودية، تعبر عن الحرفية والدقة في عمل الهيئة وتاريخها الطويل في خدمة الوطن.

ربع قرن من الإنجازات

وأوضحت الهيئة أن الشعار الجديد، الذي يعلوه الرقم "25" بشكل بارز، يشير إلى إنجازات ربع قرن من العمل الدؤوب والابتكار في مجالات علوم الأرض، وتطوير الاستثمارات التعدينية، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. ويعكس هذا التصميم الطموح والتميز الذي رافق مسيرة الهيئة منذ تأسيسها، مؤكدًا على دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز البحث العلمي في المملكة.



وتأتي هذه الخطوة، وفقًا للهيئة، في إطار استعداداتها للاحتفال الرسمي باليوبيل الفضي الذي سيقام في 25 نوفمبر المقبل، حيث ستحتفي الهيئة بمسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات التي ساهمت في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الجهات المعنية بدراسات علوم الأرض على المستويين العربي والعالمي.

وأوضحت الهيئة أن هذا الشعار يمثل مرحلة جديدة في تطورها، إذ يتزامن مع إطلاق حزم بيانات جيولوجية حديثة وذات جودة عالية، تهدف إلى تلبية احتياجات الباحثين والمستثمرين في قطاع التعدين.

تقديم خدمات جيولوجية متكاملة

وتسعى الهيئة من خلال هذا الشعار إلى تعزيز رسالتها المتمثلة في تقديم خدمات جيولوجية متكاملة، تدعم التنمية المستدامة وتساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة. وأكدت أن إطلاق الشعار الجديد يتماشى مع الجهود المستمرة للهيئة لتحديث عملياتها وتطوير أدواتها، بما يتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع السعودي، ويعزز من قدرة المملكة على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.



وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومنذ تأسيسها، قامت بالعديد من المبادرات والمشاريع التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مجال البحث الجيولوجي والمسح الجيولوجي للثروات الطبيعية، مما جعلها شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الوطنية. ومن المتوقع أن يكون هذا الشعار بمثابة رمز يعبر عن تطلعات الهيئة وطموحاتها في مواصلة المسيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.