جودة الخدمات الحكومية تتحسن بفضل ابتكارات الشمري في التطبيقات الرقمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نجحت هيئة الحكومة الرقمية في تسهيل عملية الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا من خلال إطلاق تطبيقات رقمية مبتكرة. وأكد المهندس ياسر الشمري، نائب المحافظ لقطاع الأعمال في الهيئة، على أهمية هذه التطبيقات في تبسيط وتسهيل عملية الحصول على الخدمات بشكل ميسر وتقنيات سهلة.

في حدث “يوم السعودية الرقمية” الذي أقيم اليوم في المدينة المنورة، شدد الشمري على أن هذا الحدث هو جزء من جولات تنظمها الهيئة في جميع مناطق المملكة لتعزيز المعرفة والتحول الرقمي. وشارك في هذا الحدث 30 جهة حكومية لتبادل الخبرات واستعراض الفرص المتاحة في المنطقة.

وأثنى الشمري على مشاركة الشركات الخاصة في الحدث والمعرض المصاحب له، وأكد على أهمية الجلسات الحوارية وورش العمل التي تعقد ضمن برنامج الفعاليات لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة الرقمية وتقديم الحلول المناسبة.

وأشار الشمري إلى أن تطبيقات مثل “نسُك” و”توكلنا” تعتبر نتاجاً لمسيرة التحول الرقمي وتسهم في تيسير حياة سكان المدينة المنورة وزوارها بتقديم خدمات حكومية بشكل سهل وسريع.

يعكس هذا الحدث الجهود المبذولة نحو تحسين تجربة المستخدم وتمكين المجتمع من الاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية بشكل رقمي مبتكر ومبسط.