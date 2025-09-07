تابع الان خبر المدينة المنورة تحتضن المؤتمر الدولي السابع لـ اللغة العربية بمشاركة 13 دولة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت في المدينة المنورة أمس فعاليات المؤتمر الدولي السابع لـ اللغة العربية وآدابها تحت شعار “اللغة العربية وآفاق المستقبل”، بمشاركة ممثلين من 13 دولة عربية وإسلامية وأوروبية. ويستمر المؤتمر يومين متتاليين يتخللهما 10 جلسات علمية تُعرض فيها 33 ورقة وبحثًا محكمًا تغطي مختلف مجالات وفروع اللغة العربية.

وافتتحت الجلسة الأولى بعنوان “دعم اللغة العربية في ظل الرقمنة: أدوار مؤسسية معاصرة” حيث نوقش خلالها 5 أبحاث متخصصة، فيما حملت الجلسة الثانية موضوع “واقع تعليم وتعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها”.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالرحمن محمد الزهراني أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التواصل بين الباحثين والأكاديميين في تخصصات اللغة والمناهج والتقنيات الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات وعرض أحدث الدراسات العلمية، مع إبراز جهود المؤسسات والحكومات في دعم تعليم العربية واقعيًا وافتراضيًا.

ويُذكر أن هذا المؤتمر يُعقد في نسخته السابعة على التوالي في المدينة المنورة، ويختتم أعماله بإصدار توصيات عملية تساعد صناع القرار في تطوير مبادرات ومشاريع تدعم مستقبل اللغة العربية عالميًا.