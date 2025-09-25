شكرا لقرائتكم خبر جدة التاريخية تكتسي باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني الـ95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت جدة التاريخية (البلد) إلى لوحة وطنية نابضة بالحياة، اكتست أزقتها ومبانيها العتيقة باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ95، مستقبلة زوارها في أجواء مليئة بالفرح والفخر، لتعكس روح الولاء والانتماء وتعزز قيم العزيمة والإصرار لدى الجميع.

وتنوعت الفعاليات في برحة باب جديد وبيوت جدة التاريخية، حيث استمتع الزوار بورش تفاعلية للأطفال والعائلات، وألعاب إبداعية، وعروض السيارات الكلاسيكية، وجدارية جماعية جسدت الوحدة الوطنية، فيما أضفت أركان الترفيه والتصوير مزيدا من البهجة وفرص توثيق اللحظات وسط عمارة جدة العريقة.

وصدحت الألحان الوطنية والموسيقى الحية التي شاركت فيها فرقة الحرس الملكي لتعيد للأذهان بدايات الفن السعودي، بينما أضفت عروض الخيل والصقور والأمسيات الغنائية والشعرية بعدا ثقافيا ووجدانيا، مؤكدة أن الاحتفال باليوم الوطني ليس مجرد مناسبة بل تجربة تحتفي بتاريخ المملكة وتراثها وحاضرها.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز مكانة جدة التاريخية وجهة ثقافية وسياحية عالمية، لتكون منصة وطنية تستقبل المناسبات الكبرى والأنشطة المجتمعية، مؤكدة استمرار المملكة على دروب النهضة الحضارية، ومعتزة بجذورها وواثقة بمستقبلها.