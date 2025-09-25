احتفال تعليم الأحساء باليوم الوطني الـ95 يحظى بحضور وكيل محافظة الأحساء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية، احتفلت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء. وشهد الحفل حضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ومنسوبي التعليم.

افتتحت الاحتفالية بمعرض وطني مصاحب تناولته ستة أركان تعنى بالجوانب الوطنية، وشارك فيه طلاب وطالبات المدارس بأعمال فنية. كما أكد وكيل المحافظة على رعاية واهتمام صاحب السمو الملكي بالفعاليات الوطنية والمجتمعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المناسبات الوطنية.

تلا ذلك كلمة لمدير عام التعليم بالمحافظة حمد بن محمد العيسى، حيث قدّم التهاني للقيادة وأكد على أهمية ترسيخ القيم الوطنية لدى النشء. وقدم الشاعر ناجي حرابه قصيدة وطنية، قبل أن يُختتم الحفل بأوبريت وطني وأداء العرضة السعودية.

وختم الحفل بأجواء وطنية تعبر عن مشاعر الفخر والولاء للوطن وقيادته.