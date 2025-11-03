بالفيديو.. مختصة تكشف سبب الإصابة بالصدفية والثعلبة والإكزيما وانتشار التجاعيد وبقع البشرة.. وطريقة التخلص منها

موقع الخليج 365: كشفت المختصة في التغذية والصحة العامة الكوتش هدى، سبب الصدفية والثعلبة والأكزيما والحساسية وانتشار التجاعيد وبقع البشرة، وطريقة التخلص منها نهائيًا.

وقالت خلال مقطع فيديو: "أي مشكلة جلدية تكون بسبب خلل هرموني، ومعنى ذلك وجود خلل في معادن الدم، وهي الحديد المضاد للفيروسات، والنحاس المضاد للبكتيريا، والزنك المضاد للفطريات"، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك توازن في هذه المعادن.

وتابعت: إن بعض الأسباب التي تؤدي إلى الخلل الهرموني هي إدمان تناول الجبنة واللبنة المصنعة غير الطبيعية، والوجبات السريعة، والعصائر المعلبة، والمشروبات الغازية، لافتةً إلى ضرورة الحرص على تناول الطعام الصحي لتجنب حدوث الخلل الهرموني.