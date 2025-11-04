اخبار السعوديه

أرامكو تعلن نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2025.. وتكشف عن صافي الأرباح

موقع الخليج 365: أعلنت أرامكو، اليوم عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2025.

صافي الدخل

وأوضحت أرامكو أن 283.6 مليار ريال صافي الدخل خلال التسعة أشهر الأولى بتراجع 10٪، مشيرة إلى أن صافي الدخل المعدل بلغ 295.7 مليار ريال للتسعة أشهر الأولى.

الربع الثالث

وتابعت: 101 مليار ريال الأرباح خلال الربع الثالث بتراجع 2.2٪ على أساس سنوي، لافتة: 386 مليار ريال الإيرادات خلال الربع الثالث بتراجع 7٪ على أساس سنوي.

التدفقات النقدية

وأشارت: 88.4 مليار ريال التدفقات النقدية الحرة خلال الربع الثالث بارتفاع 54.7٪ على أساس فصلي.

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

