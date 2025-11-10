شكرا لقرائتكم خبر منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعزز تمكين رواد الأعمال الصناعيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمثل ريادة الأعمال الصناعية أحد المحركات الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، بوصفها رافدا اقتصاديا يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ويولد فرصا نوعية للمستثمرين ورواد الأعمال.

وتعمل منظومة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال مشاركتها في ملتقى بيبان 2025 على تمكين الرياديين الصناعيين عبر حزمة متكاملة من البرامج والممكنات التي تغطي مراحل الرحلة من الفكرة حتى التوسع التجاري.

وتتوزع جهود التمكين على العديد من المسارات الرئيسة تشمل تأهيل الكفاءات الريادية الصناعية عبر برامج تدريبية متخصصة، ودعم تطوير المنتجات والنماذج الأولية عبر بنية تحتية للابتكار الصناعي، وتمكين المصانع ورواد الأعمال من التوسع عبر خدمات تشمل الوصول إلى الأسواق، وتسهيل التمويل، والدعم التقني، واستقطاب المواهب، وتيسير الخدمات الحكومية، وتسهم هذه المنهجية الموحدة في تسهيل رحلة الرائد الصناعي وتحويل الأفكار إلى مصانع، ومن المصانع إلى منتجات قادرة على المنافسة.

وتبرز ضمن الممكنات المقدمة مبادرات مثل المصانع الجاهزة والمصانع المتعددة الأدوار، إلى جانب برامج نوعية من بينها برنامج «الألف ميل» الذي دعم 264 مشروعا، بقيمة تقديرية تجاوزت 4 مليارات ريال، واستثمارات تفوق 200 مليون ريال، وإطلاق مبادرات متخصصة في بناء النماذج الأولية، ومساحات العمل المشتركة، وبرامج الماجستير والحاضنات الجامعية في مجالات الصناعة، واللوجستيات، والطاقة، والتقنيات المتقدمة، ويواصل الصندوق الصناعي دوره في تمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر باقات تمويلية واستشارية، بلغت قيمتها خلال 2024م أكثر من مليار ريال، بهدف دعم استدامة المصانع وتعزيز الابتكار الصناعي.

وتعمل منظومة الصناعة بالتكامل مع الجهات التمويلية والاستثمارية على تقليص الفجوة التمويلية، وتمكين المصانع من الوصول إلى حلول تمويل مرنة وطويلة الأجل، إلى جانب تيسير شراكات بين المؤسسات المالية لرفع كفاءة البيئة الصناعية، ودعم دور رواد الأعمال في بناء اقتصاد صناعي متنوع وواعد.

ويأتي ملتقى بيبان 2025 تأكيدا لمكانته منصة ريادية عالمية تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار في المملكة، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر يقوم على التنوع والاستدامة.