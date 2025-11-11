شكرا لقرائتكم خبر «السلامة الوقائية لضيوف الرحمن».. جلسة حوارية ضمن مؤتمر الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت جلسة حوارية بعنوان «السلامة الوقائية لضيوف الرحمن»، ضمن جلسات أعمال مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة العاملة لضيوف الرحمن.

وأوضح محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات التنظيمية قبل بدء موسم الحج على المشاركة في الفرضيات وورش العمل التي تنظم، وفقا للمهام والمسؤوليات المتصلة بحفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد حرص الهيئة على جاهزية منظومة السلامة في المشاعر المقدسة وسير العمليات التشغيلية خلال موسم الحج منذ وقت مبكر، من خلال الدور التنظيمي والرقابي المناط بها لنواحي الأمن والسلامة والحماية وتعزيز العمل المشترك والتكامل الأمني والتنموي لخدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه أشار المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تأخذ في الاعتبار فيما يخص موضوع الخطط وما يتعلق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي خلال موسم الحج، اختلاف الثقافات واختلاف اللغات والأعمار لحجاج بيت الله الحرام، لافتًا النظر إلى أن العمل في هذا الجانب يعتمد على كل ما يتعلق بمرحلة الاستعداد والاستجابة ومرحلة التعافي.

وأشار إلى أن توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في مجالات أعمال الدفاع المدني يركز على الإجراءات الوقائية والتنبؤ بالمخاطر وما يتعلق كذلك باستخدام وتوظيف الكاميرات الحرارية في منطقة المشاعر والعاصمة المقدسة، التي تساعد على معرفة مؤشرات الخطورة الموجودة في هذه المواقع والاستجابة السريعة للتعامل معها في جميع المواقع، ومنها الفنادق المحيطة بالمنطقة المركزية وربطها بغرفة العمليات. وأفاد بأن المديرية العامة للدفاع المدني تحرص من خلال بوابة سلامة الإلكترونية على مواكبة التطور في تعاملات الدفاع المدني وتحقيق المستهدفات بالتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات، إضافة إلى التقنيات الأخرى، ومنها منظومة طائرات الإطفاء التي تستخدم للوصول للمباني العالية وفق الخطة العامة للطوارئ ومنظومة العمل المتكاملة بين جميع الجهات المعنية في الحج.