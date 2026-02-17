الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:15 صباحاً - ما هي خطوات نقل الكفالة في النظام الجديد 1447 ؟ وما اهم شروط النقل

يبحث الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية والقادمين من أجل العمل عن خدمات نقل الكفالة في المملكة، كما يتساءل أصحاب العمل ما هي خطوات نقل الكفالة في النظام الجديد 1447 ؟ وما اهم شروط النقل، حيث يقوم هذه العملية صاحب العمل في حالة موافقته كما يتمكن الفرد من إتمام هذه الخدمة في حالة عدم موافقة الكفيل، لذلك من خلال موقع لحظات نيوز نقدم لكم خطوات نقل الكفالة في النظام الجديد وشروط النقل.

خطوات نقل الكفالة في النظام الجديد 1447

حددت وزارة الداخلية والأحوال المدنية بعض الخطوات البسيطة التي يتم إتباعها عبر الموقع الخاص بنظام نقل الكفالة في المملكة العربية السعودية وهي منصة قوى الرقمية، وذلك حتى يتمكن المقيم داخل المملكة من إتمام إجراءات نقل الكفالة بكل سهولة.

وقد جاءت خطوات نقل الكفالة عبر منصة قوى على النحو التالي:

التوجه إلى منصة قوى الرقمية “من هنا“. الضغط على تسجيل الدخول. كتابة البيانات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور. الضغط على مربع تذكرني. النقر على استمرار. الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمات نقل موظف. الضغط على طلب نقل خدمات. اختيار قسم نقل خدمات موظف من صاحب عمل إلى آخر.

تحديد الشركة المراد النقل إليها.

إدخال بيانات العامل من رقم الإقامة وتاريخ الانتهاء.

الضغط على إنشاء عرض وظيفي.

كتابة بيانات العرض.

مراجعة البيانات المدخلة والضغط على التالي.

قراءة الشروط والأحكام جيدًا ثم الموافقة عليها.

الضغط على إرسال الطلب.

شروط نقل الكفالة في النظام الجديد 1447

أوضحت إدارة الجوازات والتأشيرات بالمملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي يجب استيفاءها حتى يتمكن الفرد من تفعيل خدمة نقل الكفالة، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون سجل الكفيل وهو صاحب العمل خالي من أي جنحة أو جريمة أو حكم قضائي صادر بحقه.

ألا تتجاوز عدد مرات قيام صاحب العمل بنقل الكفالة عن 4 مرات.

ألا تقل مدة الإقامة عن 15 من تاريخ تقديم الطلب.

توافر بصمة مسجلة للمقيم في نظام وزارة الداخلية.

يمتنع المكفولين من أصحاب الجنسية التشادية من تفعيل نقل الكفالة.

موافقة كلا الأطراف على إجراءات نقل الكفالة وهم الكفيل السابق والمكفول والكفيل الجديد.

أما بشأن الأوراق المطلوبة فقد حددت إدارة الجوازات أنه سيتم نقل الكفالة في حالة توافر نموذج نقل الكفالة معبأ بخط اليد لصاحب العمل مع التوثيق عليه وإرفاق أصل وصورة من السجل التجاري ورخصة البلدية الخاصة بصاحب العمل مع جوازات السفر للكفيل والمكفول.