شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز في المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدت جموع المصلين اليوم عقب صلاة العشاء في المسجد الحرام صلاة الميت على الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء.

وقد ووري جثمان الفقيد في مقابر العدل بمكة المكرمة .