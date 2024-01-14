ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، الديربي الأكثر إثارة ومتعة في تاريخ الساحرة المستديرة، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وغريمه برشلونة.

وسيلتقي ريال مدريد مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني للموسم الجاري، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية.

ونجح ريال مدريد في خطف بطاقة العبور للنهائي بعد الفوز المثير أمام جاره أتلتيكو مدريد، بينما جاء تأهل برشلونة بعد نصف نهائي سهل أمام أوساسونا بهدفين دون مقابل.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

وستنطلق مواجهة الريال أمام برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستقام مباراة الكلاسيكو بين الفريقين على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني

ستنقل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة أس أس سي السعودية، والتي تعد هي الناقل الحصري والوحيد للبطولة التي تستضيفها المملكة.

التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة برشلونة

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر، ناتشو، داني كارفاخال.

الوسط: تشاوميني، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي.

الوسط: جوندوجان، روبيرتو، فرينكي دي يونج.

الهجوم: رافينها، فيران توريس، ليفاندوفسكي.