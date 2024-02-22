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التعادل الإيجابي يحسم مباراة برشلونة ونابولي بدوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتهت منذ قليل مباراة نابولي الإيطالي وضيفه الإسباني، في ذهاب دور ال 16 ببطولة ، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "دييجو أرماندو مارادونا" بإيطاليا.

وتمكن البولندي روبرت ليفاندوفيسكي من تسجيل الهدف الأول لبرشلونة، في الدقيقة 60 من عمر المباراة، قبل أن ينجح فيكتور أوسيمين من تسجيل هدف التعادل لنابولي في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ويتواجه الفريقان في مباراة العودة، يوم 12 مارس المقبل، على ستاد "لويس كامبوس الأوليمبي" بإسبانيا، لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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