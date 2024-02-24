تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - استقر تشافي المدير الفني لفريق برشلونة على التشكيل الذي سيبدأ به امام خيتافي في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويتقابل برشلونة وخيتافي مساء اليوم السبت على ملعب "مونتجويك" في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الليجا.

وتأتي المباراة بعد تعادل برشلونة مع نابولي، بهدف لمثله، مساء الأربعاء الماضي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز العاشر وفي جعبتخ 34 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، كريستنسن، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي.

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيكون علي محمد علي هو معلق المباراة.