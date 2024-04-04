"مالوش فيديو يسب الرموز مع المنافس".. تصريح ناري من إكرامي بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لنادي بيراميدز، على إمكانية عودة رمضان صبحي زميله في الفريق مرة أخرى للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

قال شريف إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أرى أن السؤال الدائم عن انتقال رمضان صبحي للأهلي أو الزمالك، يقلل من نادي بيراميدز، الذي لا يقل قيمة عن القطبين في الوقت الحالي، وأقول لماذا لا يستمر رمضان مع بيراميدز؟".

أضاف: "جميع الآراء اللي سمعتها بالمؤيدين أو المعارضين، لعودة رمضان صبحي للأهلي، ليست مقنعة بالنسبالي لأنها لا يوجد بها أسباب منطقية منها لماذا يعتذر رمضان صبحي لطي يعود للنادي الأهلي؟".

أكمل: "هل رمضان صبحي أخطأ في حق الأهلي؟ بالعكس هو احترم جدا التعاقد ولم يخطئ في حق النادي الأهلي، ولا رموزه، هل اختلافه في رغبته يعتبر خطأ في حق النادي؟ أعتقد لا لأن النادي نفسه ممكن ميكملش التعاقد مع أي نادي".

أوضح: "المعارضين يقولوا قيم ومبادئ الأهلي لا تسمح، هل رمضان صبحي له فيديو مع المنافس وهو يسب الأهلي ورموزه أو يتطاول عليهم؟، لم يحدث".

وأتم تصريحاته: "حين تقول رمضان لن يعود للأهلي لأن الجمهور زعلان من تفضيله لمنافس آخر هوافقك، هتقولي رمضان لن يعود للأهلي بسبب كبرياء النادي الأهلي وأنه اختار بيراميدز وفضله عن الأهلي هوافقك أيضا، ولكن هتقول قيم ومبادئ النادي لا تسمح مش هاوفقك، لأن كدا هناك تناقض وكيل بمكيالين، وما ينفعش حين تكون الأمور في صالحي تتغاضى عن أشياء، وحين تكون عكس رغبتي أطبق المبادئ والقيم".

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