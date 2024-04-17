العين الإماراتي يحقق فوزًا كبيرًا على الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، في تحقيق فوز كبير على نظيره الهلال السعودي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز العين الإماراتي برباعية مقابل هدفين أمام نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد.

افتتح التهديف سفيان رحيمي، في الدقيقة 6، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 26 عن طريق ركلة جزاء، والهدف الثالث أيضًا في الدقيقة 38 من علامة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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وفي الشوط الثاني، أحرز مالكوم دي أوليفيرا، الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 49، من صناعة سافيتش.

فيما أحرز كاكو الهدف الرابع لصالح العين في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، ثم سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 78، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا فإن سلسلة اللاهزيمة التي حققها الهلال قد توقفت عند 42 مباراة بدون خسارة، والتي تسبب فيها العين.