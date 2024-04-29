مصيلحى يبلغ لاعبى الاتحاد السكندرى بوقف مستحقاتهم المالية

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى لاعبوا الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى صدمة قوية اليوم بإبلاغهم قرار محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحادالسكندرى بوقف مستحقاتهم المالية لأجل غير مسمى وذلك عقب تراجع النتائج بالتعادلات المتكررة والهزيمة الاخيرة التى تلقاها زعيم الثغرمن فريق الجونة بهدفين مقابل هدف فى مباراة كانت فى متناول الفريق

فى المقابل نجد ان فريق الاتحاد بقيادة الكابتن طارق العشرى يحتل المركز الخامس برصيد ٢٩ نقطة

وعلمت الخليج 365 ان العشرى وافق على قرار رئيس النادى بوقف المستحقات خاصة وان الفترة الماضية كانت مكافآت الفريق من تعادلات وفوزكانت تصرف فى موعدها ومن المتوقع تصعيد العقوبات بالخصم المباشر من اللاعبين فى حالة تدهور النتائج

يذكر ان الاتحاد السكندرى يستعد لمواجهة فريق بلدية المحلة على ارضه بستاد الاسكندرية يوم الجمعة المقبل فى تمام السابعة مساءا