لويس إنريكي: مباراة بروسيا دورتموند ستكون تنافسية للغاية.. ونسعى للوصول لنهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على أن هدف فريقه الأساسي هو تخطي فريق بروسيا دورتموند والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بروسيا دورتموند غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "بارك دي برانس" بفرنسا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن لقاء الذهاب، الذي أقيم بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" بألمانيا، انتهى بفوز فريق بروسيا دورتموند بنتيجة هدف دون مقابل.

وقال إنريكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "استعدينا جيداً هجومياً ودفاعياً للمباراة، لأننا نريد أن نستغل مشاركتنا في نصف نهائي دوري الأبطال، وأن نقدم أفضل ما لدينا في هذه المسابقة الكبرى".

وأضاف: "بالتأكيد سيكون هناك العديد من المساحات خلف دفاعات فريق بروسيا دورتموند، لأننا نعلم أن الفريق الألماني سيضغط بقوة منذ بداية المباراة، لذلك يجب أن نضع أفضل اللاعبين الذين يمكنهم استغلال هذه المساحات".

وتابع: "يجب علينا أن نكون أفضل من الفريق الخصم، لكي نتمكن من الصعود إلى النهائي، وأنا أثق أن لاعبي فريقي سيقاتلون من أجل تحقيق هدفنا، وهو الفوز والوصول لنهائي البطولة".

واختتم إنريكي تصريحاته: "بالتأكيد ستكون مباراة تنافسية للغاية بين الفريقين، وفريق بروسيا دورتموند فريق كبير، ولذلك يجب أن نكون أفضل منه في مباراة الغد".

ويلتقي الفائز من مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.