مدرب دورتموند: يمكننا التعامل مع باريس بطريقة مختلفة.. ونأمل في الوصول لنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد إيدين تريزيتش المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، على الرغبة القوية التي يمتلكها فريقه لتخطي باريس سان جيرمان والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق بروسيا دورتموند الألماني ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق بروسيا دورتموند تمكن من تحقيق الفوز، على حساب باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، يوم الأربعاء الماضي بملعب "سيجنال إيدونا بارك" بألمانيا.

وقال تزيزيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نسير بخطى رائعة في بطولة دوري الأبطال حتى الآن".

وأضاف: " لم نقدم المستوى المطلوب خلال مباراة باريس سان جيرمان في دور المجموعات بالنسخة الحالية، لكننا تمكنا من تقديم أداء مميز في مباراة ذهاب نصف النهائي، وأظهرنا أنه يمكننا التعامل مع باريس بطريقة مختلفة".

وتابع: "في نصف نهائي 1997 أو 2003، كانت مواجهات الإياب متقاربة بدرجة كبيرة في البطولتين".

وواصل: "بالنسبة لي أتمنى تكون النسخة الحالية مثل نسخة عام 1997، والتي تمكن خلالها فريقي من تحقيق اللقب، عكس 2013 التي تلقى فيها الفريق الهزيمة في المباراة النهائية".

واختتم تزيزيتش تصريحاته: "بالتأكيد باريس سان جيرمان سيقدم غداً أداء أفضل مما ظهر عليه في الذهاب، ولكننا سنفعل كل شيء من أجل الوصول إلى المباراة النهائية".