جالتا سراي التركي يُفاوض ساديو ماني من النصر.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - دخل النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي، دائرة اهتمامات نادي جالتا سراي التركي، للحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعيش فريق النصر فترة من عدم التوازن بعدما فشل في تحقيق أي لقب خلال الموسم الجاري، حيث يتبقى له المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يواجه الهلال في نهائي البطولة.

وأكدت صحيفة "senenews" السنغالية، أن ساديو ماني، جناح نادي النصر، لديه عرضًا من نادي جالتا سراي التركي، من أجل الظفر بخدماته في الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى ماني يتعرض لانتقادات لاذعة من قبل جماهير النصر، وذلك بسبب تراجع مستواه وعدم ظهوره بالشكل اللائق منذ بداية الموسم.

وأوضحت أن رغبة جالتا سراي في ضم ماني من أجل تدعيم صفوف الفريق بعناصر قوية قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ماذا قدم ماني مع النصر هذا الموسم؟

انضم ساديو ماني لصفوف نادي النصر، مطلع الموسم الجاري، قادما من نادي بايرن ميونخ، بعقد يمتد لصيف 2026.

وخاض ماني 29 مباراة رفقة نادي النصر، بجميع البطولات، حيث تمكن من تسجيل 13 هدفًا، بينما صنع 8 أخرين.

إيقاف ثلاثي النصر



أصدر الاتحاد الآسيوي قرارًا بإيقاف أيمن يحيى لاعب و إيمريك لابورت ثنائي فريق النصر السعودي لـ 3 مباريات، في بطولة دوري أبطال آسيا بسبب أحداث مباراة الفريق أمام العين.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بإيقاف اللاعب 3 مباريات بما فيها مباريات الإيقاف التلقائي في دوري الأبطال وذلك بسبب أحداث لقاء العين الإماراتي بدوري الأبطال.

كما أصدر الاتحاد الآسيوي قرار بتغريم نادي النصر السعودي 2250 دولار بسبب سوء سلوك 5 من أشخاص يمثلون الفريق لانتهاكهم المادة 53/1.

وشهدت حزمة القرارات تغريم نادي الهلال السعودي 3000 دولار لدخول ثلاثة أشخاص يمثلون الفريق أرضية الملعب دون بطاقات اعتماد، في لقاء سباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

إيقاف إيمريك لابورت 3 مباريات

كما تقرر إيقاف لاعب النصر إيمريك لابورت 3 مباريات بما في ذلك المباراة التلقائية بسبب طرده أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا 23/24م.

ثلاثية النصر في الأخدود

فاز فريق النصر على نظيره الأخدود، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب " مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي.

بادر النصر بالتسجيل في الشوط الأول بثنائية مارسيلو بروزوفيتش بعد مرور 7 دقائق وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثاني أهداف النصر، في الدقيقة 15.

وأدرك الأخدود التعادل عن طريق حسن جمال الحبيب و سافوار جودوين، في الدقيقتين 60 و 70.

وعاود مارسيلو بروزوفيتش التسجيل بهدف ثالث للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع.

بهذه النتيجة حافظ النصر على وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي 2023 - 2024، برصيد 77 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 86 نقطة، بينما توقف رصيد الأخدود عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.