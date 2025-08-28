لقاء زوريخ: ألفريد تتوّج بسباق 100 م

الرياص - اسماء السيد - زوريخ (سويسرا) : توجت البطلة الأولمبية جوليان ألفريد من جزيرة سانت لوسيا بسباق 100 م للسيدات في نهائي لقاء زوريخ لألعاب القوى ضمن الدوري الماسي الخميس.

وسجّلت ألفريد التي أحرزت الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ وطنها الصغير خلال أولمبياد باريس العام الماضي، زمنا قدره 10.76 ث على مضمار ملعب ليتزيغروند.

وحلّت الجامايكية تيا كلايتون ثانية بزمن 10.84 ث، فيما أكملت البريطانية دينا آشر سميث منصة التتويج بتسجيلها 10.94 ث.

وكانت العدّاءة العاجية المخضرمة ماري جوزيه تا لو سميث قد استُبعدت في البداية بسبب انطلاقة خاطئة.