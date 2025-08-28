فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك تبلغ الدور الثالث

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا، الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد مباراة شاقة تغلبت فيها على الهولندية سوزان لامينس 6 1 و4 6 و6 4 الخميس.

وستلعب شفيونتيك المتوجة باللقب عام 2022، مع الروسية آنا كالينسكايا الـ29 من أجل مقعد في ثمن النهائي.

وحققت البولندية 16 من آخر 17 مباراة لها عقب تتويجها بلقبي ويمبلدون وسينسيناتي.

قالت بعد الفوز الأخير "لم تكن مباراة سهلة. ارتكبت بعض الأخطاء".

وأضافت "شعرت أن الأمر يعتمد عليّ، إن ارتكبت الأخطاء أم لا. في بعض الأحيان فعلت ذلك. ربما توترت قليلا في المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة بمثابة العودة إلى البداية وعليك أن تبدأ من جديد".

ومن بين المصنفات الأخريات اللواتي تقدمن الخميس كانت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، البرازيلية بياتريز حداد مايا والتشيكية ليندا نوسكوفا.

وبدا أن شفيونتيك في طريقها إلى تحقيق فوز سهل بعدما تقدمت 3 0 على إرسالها ثم أعادت كسر إرسال منافستها مرة ثانية عند 5 1 قبل حسم المجموعة الأولى.

وأكملت البولندية طريقها بالتقدم 2 1 بعد كسر إرسال منافستها الثاني، لكن لامينس المصنفة 66، ردّت الدين سريعا وبقوة 2 2، قبل أن تخسر إرسالا جديدا عند 3 4. مع ذلك، انتفضت وعادت 4 4 ثم تقدمت 5 4 قبل كسر إرسال شفيونتيك للمرة الثالثة 6 4.