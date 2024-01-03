الرئيس الصينى للبرهان: بكين ستظل تدعم سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، أن الصين ستظل تدعم سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه، وتأمل أن يعم السلام والاستقرار في السودان في أسرع وقت ممكن.جاء ذلك خلال برقية تنهئة تلقاها رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان.

وقال بينغ “بمناسبة الذكرى ٦٨ لاستقلال السوداني يطيب لي أن أتقدم نيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني باسمي الشخصي لكم وعبركم إلى الحكومة السودانية والشعب السوداني الصديق بالتهنئة الخالصة والتمنيات الطيبة”، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة عبر صفحته على موقع فيسبوك.

ونوه الرئيس الصيني بالعلاقات السودانية الصينية العميقة، وتمتع الجانبان بالثقة السياسية الوثيقة وتبادل الدعم الثابت في الشؤون المتعلقة بالمصالح الجوهرية وذات الاهتمام المُشترك، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس السيادة خلال القمة الصينية العربية مؤخرًا تم التوصل من خلاله إلى تفاهمات مشتركة حول تنمية العلاقات بين البلدين.

وجدد بينغ اهتمام الصين بدعم وتعزيز العلاقات مع السودان والعمل المشترك لدفع التنمية المستقرة وطويلة الأمد للعلاقة السودانية الصينية، ما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

صحيفة الدستور