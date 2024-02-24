عندما تعود شبكة الإتصالات سيكتشف أهل السودان جميعاً الجرائم والفظائع التي إرتكبتها عصابات مليشيا التمرد داخل قري ولاية الجزيرة ..

• قصص مؤلمة .. وحكايات دامية .. قتل ونهب واغتصاب وتشريد وإهانة للرجال والنساء والأطفال وكبار السن ..

• ماحدث في قري الجزيرة كارثة إنسانية تُضاف إلي سجل مليشيا التمرد ..

• وما حدث ويحدث بقري الجزيرة سيكون علامة فارقة في تاريخ هذه المنطقة التي ستكتب مستقبلها بأخذ العظة ومحاسبة الخونة الذين كانوا يصفقون للجنجويد ويفرحون لهم عندما دخلوا مدني مغتصبين ..

• مايحدث في ولاية الجزيرة إشارة خطر إلي بقية الولايات أن تأخذ حظرها وتحشد صفوف المقاومة المسلحة .. من أخطاء بعض أهل الجزيرة حسن ظنهم بالعدو وأنه مهما كان غشيماً ولئيماً فإنه لن ينتهك حرمة القري الوادعة والآمنة .. وهذا ماحدث وبأفظع مما يتصور العدو .. قبل الصديق ..