نشرت الحسناء السودانية ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آلاء المبارك صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أبهرت النجمة الشهيرة باسم “لوشي” متابعيها بإطلالة جديدة من مقر إقامتها بمدينة دبي. وكتبت “لوشي” على الصورة التي خطفت بها الأضواء وحصدت آلاف الاعجابات (أنت في هذه الحياة الروائي، فضع لنفسك دور البطولة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا “لوشي” تبهر المتابعين بإطلالة جديدة من “دبي” وتقول: (ضع لنفسك دور البطولة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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