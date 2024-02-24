مسلسلات رمضان 2024.. مي عمر تشارك جمهورها فيديو خاصًّا لـ مسلسل «نعمة الأفوكاتو»

مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر عن البرومو الدعائي لـ مسلسل نعمة الأفوكاتو، الذي سيُعرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

ونشرت مي عمر، مقطع فيديو تضمن البوستر الخاص بـ مسلسل نعمة الأفوكاتو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت: «بسم الله توكلنا على الله Teaser الأول لمسلسل نعمة الأفوكاتو للمخرج محمد سامي، رمضان 2024، إن شاء الله».

تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، في إطار اجتماعي، وتجسد «مي» دور محامية تدخل في صراعات مع طليقها أحمد زاهر ضمن أحداث العمل، والمسلسل مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته: أحمد زاهر، أروي جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، وتأليف مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

يُذكر أن هذه المرة الثانية التي يتعاون خلالها المخرج محمد سامي، مع زوجته الفنانة مي عمر، ببطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية وكانت أولى تجاربهما مسلسل «لؤلؤ» عام 2020.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ومحمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عددًا من ضيوف الشرف.

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آخر أعمال مي عمر

يذكر أن مى عمر قدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل «علاقة مشروعة» من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فارس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

صحيفة الأسبوع