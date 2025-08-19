إبراهيم جابر .. اوصينا بالشروع فى إنشاء عاصمة إدارية جديدة

رأس عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم اجتماع لجنة نقل المرافق الحكومية والمواقع الاستراتيجية بوسط الخرطوم إلى مواقع بديلة بولاية الخرطوم التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

وأشار رئيس لجنة نقل المرافق الحكومية الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف، إلى أن اللجنة قدمت تقريرها النهائي الخاص بمقترح نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى مقرات بديلة بولاية الخرطوم. موضحاً أن اللجنة ستصدر توجيهات إلى كافة الجهات الحكومية المعنية لوضع التدابير المعنية بالتنفيذ.

وأكد سيادته أن لجنة نقل المرافق الحكومية قررت إفراغ منطقة وسط الخرطوم الممتدة من شارع النيل شمالاً إلى حديقة القرشي جنوباً ومنطقة المقرن غرباً الى القيادة العامة شرقاً بغية إعادة تخطيطها بصورة حضارية.

وأوصت اللجنة بالشروع فى إنشاء عاصمة إدارية جديدة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

