حركة جيش تحرير السودان: قرار البرهان لا يشمل قواتنا المشتركة

قال الناطق باسم حركة جيش تحرير السودان، الصادق علي النور، إن قرار رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، القاضي بإخضاع جميع القوات المساندة لقانون القوات المسلحة، لا يشمل قوات الحركة المشتركة.

وأوضح النور في تصريح لقناة الحدث، أن القرار يخص القوات التي تم استنفارها خلال “حرب الكرامة”، بينما القوات المشتركة “لديها بروتوكول أمني لم يُنفذ بعد، لكنها منذ فك الحياد تعمل مع القوات المسلحة في خندق واحد وتأتمر بأمرها”.

وكان البرهان قد أعلن قبل أيام إخضاع كل التشكيلات المساندة للجيش لقانون القوات المسلحة، في إطار مساعيه لتوحيد الجبهة العسكرية وتنظيم القوات التي شاركت في الحرب الأخيرة.

التيار