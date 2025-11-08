كاجوال.. شاهد نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

حرصت نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام. إطلالة نادية الجندي

وخطفت نادية الجندي الأنظار في الصور بإطلالة شبابية لافتة بالكاجوال، حيث ارتدت جاكيت باللون الأسود نسقت معه بنطلون جينز. انتعلت نادية الجندي هاف كوتشي باللون الأسوذ، وتزينت ببعض الأكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها. ومن الناحية الجمالية، بدت نادية الجندي بخصلات شعرها الأشقر المنسدلة، ووضعت مكياج مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها. صدى البلد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

