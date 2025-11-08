- 1/2
- 2/2
قام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم بزيارة ميدانية لمراكز إيواء نازحي الفاشر بمدينة الدبة بالولاية الشمالية.
ووقف سيادته على مستوى الخدمات المقدمة للنازحين.
مشيراً إلى روح التكافل الاجتماعي السائدة في المجتمع السوداني.
مؤكداً اهتمام الدولة بمعالجة قضايا النازحين وتمكينهم من العيش الكريم.
مبيناً أن الحكومة تضع قضية النازحين في سلم أولوياتها.
ووجه رئيس المجلس السيادي كل الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاجتماعي بضرورة توفير الخدمات الضرورية للنازحين والعمل على إزالة كل المعوقات التي تعترض ممارسة حياتهم الطبيعية.
مشيراً إلى المعاناة التي واجهوها والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل المليشيا الإرهابية في الفاشر.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يزور مراكز إيواء نازحي الفاشر بمدينة الدبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.