لجنة أمن ولاية الخرطوم تواصل أعمال الطواف الليلي على الارتكازات الثابتة والمتحركة لتأمين الولاية

ضمن برنامج الطواف الليلي للارتكازات الثابتة والمتحركة والمعابر للوقوف على أداء دورها الرقابي والتأميني تفقدت لجنة شئون أمن ولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وحتى فجر اليوم السبت معابر وارتكازات محليتي شرق النيل وبحري ووقفت اللجنة على الإجراءات وضوابط التفتيش وتطبيق القوانين الملزمة بقانون الطوارئ.

كما إطمأنت اللجنة على وجود التشكيلات الأمنية المختلفة والقيام مهامها بالارتكازات ووجهت بمنع عبور المركبات بعد الحادية عشر ليلا تطبيقا لحظر التجوال المفروض من قبل حكومة الولاية على ان لا تستثني الا الحالات الحرجه.

وأبدت اللجنة عددا من الملاحظات والموجهات الداعمة لتجويد الاداء العام..

والي الخرطوم نوه بأن هناك حظر للتجوال بالولاية وهذا يعني تقييد الحركة من الحادية عشر ليلا وحتى السادسة صباحا مما يقيد ذلك حركة المواطنين والمركبات في هذا التوقيت وقال بأنه تمت الإرشادات لكافة الارتكازات والاجهزة باتخاذ الإجراءات اللازمه لتقييد الحركه ووعد الوالي بمواصلة طواف اللجنة وكذلك لجان أمن المحليات حتى تطلع بدورها في مراجعة وسد الثغرات في تأمين الولاية.

إعلام ولاية الخرطوم