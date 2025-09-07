والي القضارف يبارك قيام المنظمة الشعبية لتنمية القضارف

بارك والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، قيام المنظمة الشعبية لتنمية ولاية القضارف، معرباً عن ثقته التامة في تحقيق المنظمة للنجاحات المرجوة منها.

وأكد لدى لقائه بمكتبه ظهر السبت، وفد المنظمة بقيادة رئيس مجلس إدارتها، الأستاذ علي البدوي، بحضور أعضاء حكومة الولاية، ضرورة إحكام التنسيق بين المنظمة والحكومة لمنع التداخل والتضارب في تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات.

داعياً المنظمة إلى بناء شراكات قوية مع المنظمات واستقطاب الدعومات لمساعدة الحكومة على سد فجوات التنمية والخدمات، ووضع المناطق ذات الحاجة الملحة بالولاية في سلم الأولويات.