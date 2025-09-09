سلاح الجو السوداني يشن غارات مكثفة على مواقع ميليشيا الدعم السريع في محيط بارا

نفذ سلاح الجو السوداني، اليوم الثلاثاء، غارات جوية دقيقة استهدفت ارتكازات ميليشيا الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. وتأتي هذه العمليات العسكرية في أعقاب هزيمة كبيرة منيت بها الميليشيا في مناطق كازقيل ورياش والسيال، حيث تمكنت القوات المسلحة السودانية، بدعم من كتائب الإسناد والمشتركة، من استعادة السيطرة على تلك المناطق وطرد قوات الميليشيا الفارة منها.

وأكد خبراء عسكريون في تصريحات لصحيفة (السوداني) أن هذه الغارات تندرج ضمن استراتيجية الجيش السوداني لإضعاف الميليشيا عبر إلحاق خسائر فادحة في صفوفها وتدمير بنيتها التحتية. وأشار الخبراء إلى أن الهجمات الجوية تهدف إلى تمهيد الطريق أمام تقدم القوات البرية نحو مدينة بارا، كجزء من خطة أوسع لاستعادة السيطرة الكاملة على إقليم كردفان وطرد الميليشيا منه نهائياً .

وأضاف الخبراء أن التنسيق العالي بين سلاح الجو والقوات البرية، إلى جانب الدعم المقدم من كتائب الإسناد، عزز من فعالية العمليات العسكرية، مما يعكس تصميم القوات المسلحة على حسم المعركة ضد الميليشيا في المنطقة.

وتواصل القوات المسلحة السودانية عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات، وسط تأكيدات من قيادتها على مواصلة الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء السودان.

